Giffoni Film Festival 50 Plus, tra gli ospiti Ferzan Ozpetek e Me contro Te Giunto alla 51° edizione, ribattezzata "50 Plus" visto il ridimensionamento della precedente a causa della pandemia, il Giffoni Film Festival è pronto a tornare. Sarà una manifestazione segnata, finalmente, dal ritorno in presenza, voluto da Claudio Gubitosi. Il creatore e presidente dell'evento ha difatti ammesso: "Non è solo il grido di felicità per poter ripartire, ma quello di una nuova generazione che si mette in moto per il cambiamento della società". E lo fa proponendo una serie di incontri, rivolti ai più giovani, i quali sono i veri protagonisti del Giffoni 50 Plus.

