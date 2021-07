Ghoulam, ok la visita di controllo al ginocchio sinistro: il comunicato del Napoli (Di venerdì 9 luglio 2021) Faouzi Ghoulam, in compagnia del Dottor Raffaele Canonico, è stato visitato in giornata a Villa Stuart dal Professor Mariani per un controllo di routine al ginocchio sinistro. Di seguito la nota ufficiale del Napoli: “Il recupero prosegue secondo i tempi previsti e il ragazzo continuerà l’iter riabilitativo come da protocollo”. Foto: Twitter Ghoulam L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 luglio 2021) Faouzi, in compagnia del Dottor Raffaele Canonico, è statoto in giornata a Villa Stuart dal Professor Mariani per undi routine al. Di seguito la nota ufficiale del: “Il recupero prosegue secondo i tempi previsti e il ragazzo continuerà l’iter riabilitativo come da protocollo”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

