Ghemon live all’Auditorium Parco della Musica: il “Momento perfetto” per ricominciare (Di venerdì 9 luglio 2021) Ghemon live a Roma, ieri sera 8 luglio all’Auditorium Parco della Musica: un concerto come ai vecchi tempi, ma con un’energia nuova… quella della normalità. Perché alla fine, la rivincita dei concerti dimostra quanto stremati e vivi da quest’anno ne stiamo uscendo “feriti e contenti”. Ed è anche il nome del tour di Ghemon inaugurato proprio ieri sera. “E Vissero Feriti E Contenti Tour 2021” è dedicato all’album omonimo uscito lo scorso 19 marzo dopo l’esperienza a San Remo. Nel palinsesto degli eventi estivi, Ghemon ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 luglio 2021)a Roma, ieri sera 8 luglio: un concerto come ai vecchi tempi, ma con un’energia nuova… quellanormalità. Perché alla fine, la rivincita dei concerti dimostra quanto stremati e vivi da quest’anno ne stiamo uscendo “feriti e contenti”. Ed è anche il nome del tour diinaugurato proprio ieri sera. “E Vissero Feriti E Contenti Tour 2021” è dedicato all’album omonimo uscito lo scorso 19 marzo dopo l’esperienza a San Remo. Nel palinsesto degli eventi estivi,...

Advertising

cuoreintero : Dopo essere stata a 2 suoi concerti confermo: voglio vivere la mia vita in un loop temporale in cui rivivo a ripeti… - adestrainalto : mi sono spoilerata la scaletta del tour di Ghemon, per il semplice fatto che non andrò a nessuna data e sono qui a… - adestrainalto : @Ghemon @AuditoriumPdM Anche solo per il fatto che ci sarà una mia super amica stasera ad ascoltarti live in questa… - CaroselloRec : RT @IdaDiGrazia: Giovedì #8luglio @Ghemon torna live a Roma con “E vissero feriti e contenti tour 2021”: «Sarà un arcobaleno di emozioni».… - Ghemon : RT @IdaDiGrazia: Giovedì #8luglio @Ghemon torna live a Roma con “E vissero feriti e contenti tour 2021”: «Sarà un arcobaleno di emozioni».… -

Ultime Notizie dalla rete : Ghemon live 'E vissero feriti e contenti tour 2021", date concerti Ghemon ... "Momento Perfetto"! Una vocalità intensa e un sound potente e trascinante rendono i live di Ghemon un unicum, esattamente come la sua produzione discografica. Con lui sul palco Fabio Brignone al ...

Ghemon in concerto a Roma: scaletta e info Uno degli artisti più eclettici e talentuosi della nuova scena musicale italiana, sta per tornare live. Questa sera, giovedì 8 luglio , Ghemon inaugurerà, direttamente dal palco romano della Cavea Auditorium Parco della Musica il suo tour dal titolo " E Vissero Feriti E Contenti ". Una serata in ...

Ghemon live a Roma: live report e photogallery di un ''brivido di felicità'' Inside Music & Movies Ghemon torna live a Roma con “E vissero feriti e contenti tour 2021”: «Sarà un arcobaleno di emozioni» Ghemon torna live a Roma con “E vissero feriti e contenti tour 2021”: «Sarà un arcobaleno di emozioni». Domani giovedì 8 luglio alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma il rapper e cantautore ...

Ghemon “E vissero feriti e contenti tour 2021” Una vocalità intensa e un sound potente e trascinante rendono i live di Ghemon un unicum, esattamente come la sua produzione discografica. Con lui sul palco Fabio Brignone al basso, Vincenzo Guerra ...

... "Momento Perfetto"! Una vocalità intensa e un sound potente e trascinante rendono idiun unicum, esattamente come la sua produzione discografica. Con lui sul palco Fabio Brignone al ...Uno degli artisti più eclettici e talentuosi della nuova scena musicale italiana, sta per tornare. Questa sera, giovedì 8 luglio ,inaugurerà, direttamente dal palco romano della Cavea Auditorium Parco della Musica il suo tour dal titolo " E Vissero Feriti E Contenti ". Una serata in ...Ghemon torna live a Roma con “E vissero feriti e contenti tour 2021”: «Sarà un arcobaleno di emozioni». Domani giovedì 8 luglio alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma il rapper e cantautore ...Una vocalità intensa e un sound potente e trascinante rendono i live di Ghemon un unicum, esattamente come la sua produzione discografica. Con lui sul palco Fabio Brignone al basso, Vincenzo Guerra ...