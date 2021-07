Gesesa | Arpaia | interruzione idrica notturna per riduzione della portata

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di. Comunichiamo che a causa del calo fisiologico, per garantire il regolare servizio nelle ore diurne, questa sera dalle ore 24:00 alle ore 06:00 di domani mattina sarà interrotto il servizio idrico nelle seguenti zone del Comune di: via San Fortunato, via Appia est, via Roma, via Falcone. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da cellulare che da telefono fisso 800511717 e che è possibile segnalare disservizi anche dal proprio smartphone ...