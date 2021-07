George Clooney è tornato… in Italia | le prime foto con tutta la sua famiglia

(Di venerdì 9 luglio 2021) Mai era stato così a lungo lontano da Villa Oleandra. Solo la pandemia poteva tenere lontanodalle amate sponde del Lago di Como. Dalla sua seconda casa, l’. E così, non appena le leggi l’hanno permesso, il divo ha fatto i bagagli e, conla, è tornato. La moglie Amal, i figli Ella e Alexander, che hanno appena compiuto 4 anni. Finalmente sono potuti tornare in. Mai, sua moglie Amal e i loro gemelli Ella e Alexander, erano stati lontani dal nostro Paese per così tanto tempo. ...

... secondo lei, la differenza di età non sarebbe un grosso problema per i suoi critici se si trattasse di star maschili: "Nessuno batterebbe ciglio seuscisse con qualcuno di quattro ...A Cannes anni fa ha portato Money Monster dove ha diretto Julia Roberts e. Cosa ricorda di quell'esperienza? Ricordo che la casa di produzione lo ha voluto trasformare in un thriller ...George Clooney è tornato in Italia e si gode le vacanze nella sua Villa Oleandra, a Laglio, sul lago di Como, in compagnia della moglie Amal e dei figli, i gemelli Ella e Alexander. Clooney mancava ...Vacanze sul lago di Como per George Clooney che ha scelto di festeggiare il 4 luglio proprio in Italia. Na quest’anno la festa ha avuto un sapore del tutto diverso dopo oltre un anno di assenza dovuto ...