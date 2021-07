Gentiloni “Giustizia decisiva per mettere l’Italia al passo con l’Ue” (Di venerdì 9 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L’Europa esce a grande velocità dal punto di vista della ripresa economica. Ci sono dei tassi di crescita che non vedeva dal 1976. l’Italia da ancora prima. Un 5% in più per l’Italia è di grande valore. Naturalmente questo non cancella i rischi sociali e sanitari che abbiamo davanti. Un buon tasso di crescita non spazza via i problemi. Sarebbe la cosa più stupida pensare questo”. Lo dice Paolo Gentiloni, commissario europeo agli Affari Economici, in un’intervista al direttore di Repubblica, Maurizio Molinari.“La seconda questione è che non basta una buona crescita, perchè noi abbiamo avuto una caduta del nostro Pil a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L’Europa esce a grande velocità dal punto di vista della ripresa economica. Ci sono dei tassi di crescita che non vedeva dal 1976.da ancora prima. Un 5% in più perè di grande valore. Naturalmente questo non cancella i rischi sociali e sanitari che abbiamo davanti. Un buon tasso di crescita non spazza via i problemi. Sarebbe la cosa più stupida pensare questo”. Lo dice Paolo, commissario europeo agli Affari Economici, in un’intervista al direttore di Repubblica, Maurizio Molinari.“La seconda questione è che non basta una buona crescita, perchè noi abbiamo avuto una caduta del nostro Pil a ...

