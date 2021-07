Gabriele Parpiglia si scaglia contro Pierpaolo Pretelli: “Vergogna, cantante mascherato senza opinioni” (VIDEO) (Di venerdì 9 luglio 2021) In queste ore è in atto una querelle tra Gabriele Parpiglia e Pierpaolo Pretelli. Il giornalista ha attaccato l’ex gieffino a causa del suo comportamento adoperato durante il programma il Bianco e il nero. Nello specifico, Parpiglia non ha affatto apprezzato lo schieramento di Pretelli nel momento in cui si è toccato l’argomento Malika. Vediamo L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 9 luglio 2021) In queste ore è in atto una querelle tra. Il giornalista ha attaccato l’ex gieffino a causa del suo comportamento adoperato durante il programma il Bianco e il nero. Nello specifico,non ha affatto apprezzato lo schieramento dinel momento in cui si è toccato l’argomento Malika. Vediamo L'articolo proviene da KontroKultura.

robertaquerald2 : RT @iosonoestanca: Purtroppo del tag di Gabriele Parpiglia a Giulia Salemi non interessa - robertaqueraldi : RT @iosonoestanca: Purtroppo del tag di Gabriele Parpiglia a Giulia Salemi non interessa - jadalelu : @Parpiglia @pierpaolopretel Gabriele, forse Pier non è capace di rispondere, non sa che dire, non la facciamo diffi… - Lisseth27939527 : @Parpiglia @pierpaolopretel Dai Gabriele non disturbare al gran cantante ???????????????????? - gem_spritz : RT @Cassand74387682: GABRIELE PARPIGLIA: -io c'ero in Sardegna e ho visto cosa ha fatto Giulia / Era a Formentera negli stessi giorni -Cost… -

