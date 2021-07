G20, Visco: divergenze non accettabili, necessario uno stretto coordinamento delle politiche per la ripresa (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, ha dichiarato che “è della massima urgenza preparare le nostre economie per il futuro, rendendole più forti, inclusive e sostenibili”. Nel suo intervento al forum annuale sulla produttività durante il G20 delle Finanze a Venezia ha fatto il punto sulle politiche economiche da implementare per uscire dalla crisi innescata dalla pandemia da Covid. “La risposta globale alla crisi ha già ottenuto risultati rilevanti: ha evitato una stretta del credito e ha attenuato l’impatto dell’emergenza su imprese e famiglie, scongiurando – ha sottolineato Visco – il ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio, ha dichiarato che “è della massima urgenza preparare le nostre economie per il futuro, rendendole più forti, inclusive e sostenibili”. Nel suo intervento al forum annuale sulla produttività durante il G20Finanze a Venezia ha fatto il punto sulleeconomiche da implementare per uscire dalla crisi innescata dalla pandemia da Covid. “La risposta globale alla crisi ha già ottenuto risultati rilevanti: ha evitato una stretta del credito e ha attenuato l’impatto dell’emergenza su imprese e famiglie, scongiurando – ha sottolineato– il ...

