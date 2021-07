Furbetti cartellino a Palermo | tra indagati anche padre di Angela da Mondello

(Di venerdì 9 luglio 2021) C’èildida, all’anagrafeChianello, la casalinga palermitana diventata famosa per aver risposto in un’intervista “Non ce n’è Coviddi”, una frase diventata poi un tormentone la scorsa estate, tra glidel blitz contro ideldella Guardia di finanza a. Isidoro Chianello, dipendente della partecipata Reset, è stato raggiunto dall’obbligo di dimora. Secondo l’accusa l’uomo dal 12 giugno 2018 al 7 agosto dello stesso anno in sei occasioni si sarebbe allontanato dal luogo ...

Non sarebbe male, ma poi? Poi forse, viste le notizie in susseguirsi dei 'del' uno pensa anche: 'Qui il Paese si ferma'. E non avrebbe tutti i torti in effetti. Sarebbe una ...Leggi anche Palermo, blitz anti - assenteismo al Comune: 28 misure cautelari Palermo, al mare o a correre dopo aver timbrato: telecamere incastranoSecondo l'accusa l'uomo dal 12 ...28 "furbetti del cartellino" sono stati scoperti a Palermo dalla Guardia di Finanza: si tratta di dipendenti del Comune e delle aziende partecipate Reset e Coime che, dopo aver ti ...L’inchiesta su quelli che spesso vengono definiti “furbetti del cartellino” investe i dipendenti del Comune di Palermo e di alcune società partecipate, in servizio presso i Cantieri culturali alla ...