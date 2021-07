Funerali Raffaella Carrà, una sola firma nell’enorme cuore di rose rosse: “Sergio”. L’ultimo addio, da lei stessa preparato in ogni dettaglio (Di venerdì 9 luglio 2021) Un enorme cuore di rose rosse con una sola firma: Sergio. E poi, davanti alla bara di legno grezzo, la riproduzione di una foto culto: Raffaella Carrà circondata da bambini neonati di tutto il mondo. Lo scatto fu realizzato da Oliviero Toscani per Amore, lo show di Rai1 sulle adozioni a distanza che consentì di mettere a segno 130 mila adozioni in tutto il mondo: Raffaella chiamò alL’ultimo minuto il fotografo perché voleva un lancio inedito, che facesse parlare, e il geniale Toscani in una notte s’inventò una campagna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Un enormedicon una. E poi, davanti alla bara di legno grezzo, la riproduzione di una foto culto:circondata da bambini neonati di tutto il mondo. Lo scatto fu realizzato da Oliviero Toscani per Amore, lo show di Rai1 sulle adozioni a distanza che consentì di mettere a segno 130 mila adozioni in tutto il mondo:chiamò alminuto il fotografo perché voleva un lancio inedito, che facesse parlare, e il geniale Toscani in una notte s’inventò una campagna ...

Advertising

Raiofficialnews : In diretta dalla Basilica di Santa Maria in Aracoeli, i funerali di Raffaella Carrà, su @RaiUno e #RaiPlay, a cura… - Agenzia_Ansa : 'Il dolore è tanto, la retorica sarebbe una facile scappatoia, ma Raffaella ci salverà dalla retorica, lei è stata… - RaiNews : 'Chissà se gli artisti sanno quanto bene fanno alle vite che toccano', ha detto in apertura della cerimonia, fra Si… - sca417 : RT @MariaGr67429100: la sua bellissima risata. Ho assistito in tv ai suoi funerali. Quanto amore hai dato e ricevuto cara Raffaella. Umanam… - bizcommunityit : Raffaella Carrà, i funerali in diretta video -