Funerali Raffaella Carrà, l'arrivo del feretro nella Basilica tra gli applausi della gente (Di venerdì 9 luglio 2021) Arrivato il feretro di Raffaella Carrà all'Ara Coeli. All'esterno decine di persone che hanno omaggiato l'artista con un lungo applauso. Leggi su leggo (Di venerdì 9 luglio 2021) Arrivato ildiall'Ara Coeli. All'esterno decine di persone che hanno omaggiato l'artista con un lungo applauso.

Advertising

RaiNews : 'Chissà se gli artisti sanno quanto bene fanno alle vite che toccano', ha detto in apertura della cerimonia, fra Si… - Roma : Raffaella #Carrà, alle 12 i funerali nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli. Maxischermo in piazza del Campidogli… - Raiofficialnews : In diretta dalla Basilica di Santa Maria in Aracoeli, i funerali di Raffaella Carrà, su @RaiUno e #RaiPlay, a cura… - ANDREAESCIT : RT @perchetendenza: #CiaoRaffaella: Perché questa mattina si sono svolti i funerali di Raffaella Carrà nella Basilica di Santa Maria in Ara… - Apollyneo : RT @Apollyneo: @LucaBizzarri @vladiluxuria Intendi la propaganda sui diritti umani che ha sempre fatto #Raffaella in tutta la sua vita, anc… -