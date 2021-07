FUNERALI DI RAFFAELLA CARRÀ: DIRETTA TV PER L’ULTIMO SALUTO ALLA REGINA DELLA TV (Di venerdì 9 luglio 2021) Rai e Mediaset ovvero la Televisione di cui è stata e rimarrà per sempre la REGINA, trasmettono i FUNERALI di RAFFAELLA CARRÀ in DIRETTA dALLA Basilica di Santa Mara in Aracoeli a Roma. La cerimonia si svolge alle ore 12.00 di venerdì 9 luglio 2021. Su Rai1 lo Speciale Tg1 dedicato ai FUNERALI di RAFFAELLA CARRÀ. L’ULTIMO SALUTO a RAFFAELLA va in onda a partire dalle ore 11.40 con la cronaca dei giornalisti del Tg1 Giuseppe La Venia ed Elena Di Vincenzo, e con la partecipazione di Filippo ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 9 luglio 2021) Rai e Mediaset ovvero la Televisione di cui è stata e rimarrà per sempre la, trasmettono idiinBasilica di Santa Mara in Aracoeli a Roma. La cerimonia si svolge alle ore 12.00 di venerdì 9 luglio 2021. Su Rai1 lo Speciale Tg1 dedicato aidiva in onda a partire dalle ore 11.40 con la cronaca dei giornalisti del Tg1 Giuseppe La Venia ed Elena Di Vincenzo, e con la partecipazione di Filippo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I funerali di Raffaella Carrà domani alle 12 nella chiesa dell'Ara Coeli a Roma. Diretta su Rai1 dalle 11.40, maxis… - Tg3web : L'addio a Raffaella Carrà. Venerdì a Roma i funerali della regina della tv. La camera ardente aperta da domani in C… - Corriere : I funerali di Raffaella Carrà a Roma, domani il corteo. Japino: ricordatela in tutte le chiese - Profilo3Marco : RT @Corriere: Oggi i funerali di Raffaella Carrà: «Devota di Padre Pio. I suoi 4 amici frati per l’om... - bubinoblog : FUNERALI DI RAFFAELLA CARRÀ: DIRETTA TV PER L'ULTIMO SALUTO ALLA REGINA DELLA TV -