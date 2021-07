Francia: in ultime 24 ore 4.580 nuovi casi Covid, morti +18 (Di venerdì 9 luglio 2021) Parigi, 9 lug. (Adnkronos) - Continuano a crescere i casi positivi al Covid in Francia. Secondo i dati di Santé publique France, infatti, nelle ultime 24 ore si sono registrati 4.580 casi in più (portando il totale dei casi dall'inizio della pandemia a 5.803.687) e 18 morti in più negli ospedali transalpini (portando il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza a 111.331). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Parigi, 9 lug. (Adnkronos) - Continuano a crescere ipositivi alin. Secondo i dati di Santé publique France, infatti, nelle24 ore si sono registrati 4.580in più (portando il totale deidall'inizio della pandemia a 5.803.687) e 18in più negli ospedali transalpini (portando il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza a 111.331).

Advertising

sportli26181512 : Il Milan guarda ancora in Francia: contatti per il 2003 Bondo, le ultime: Il Milan continua a guardare con...… - LeBombeDiVlad : ???? DALLA FRANCIA - #Zidane allenerà la Nazionale, ma non subito?? ???? Le ultime de L'Équipe #LBDV #LeBombeDiVlad… - un_polle : RT @_IlBoris: 'Si stanno esaltando' C'è chi si esalta per il portiere campione di Francia e per un attaccante campione d'Europa con la med… - IsabellaBolo : RT @Corriere: La Francia: «Evitate vacanze in Spagna e Portogallo, situazione preoccupante» - francescoreseda : @matiliciuss Le ultime due volte che la squadra che ospitava gli europei poi è andata in finale l'ha persa entrambe… -