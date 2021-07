Francia battuta ai rigori, l’Italia è campione del mondo! – 9 luglio 2006 – VIDEO (Di venerdì 9 luglio 2021) Il 9 luglio 2006 l’Italia si laurea campione del mondo per la quarta volta nella storia: Francia battuta ai rigori a Berlino Campioni del mondo. Da scandire per bene e da ripetere per quattro volte. Il 9 luglio 2006 l’Italia sale sul trono iridato ai calci di rigore contro la Francia, in una finale del Mondiale di Germania decisa dal penalty di Grosso che per sempre resterà nell’immaginario dei tifosi azzurri. Così come l’incornata di Materazzi ad impattare il momentaneo vantaggio ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Il 9si laureadel mondo per la quarta volta nella storia:aia Berlino Campioni del mondo. Da scandire per bene e da ripetere per quattro volte. Il 9sale sul trono iridato ai calci di rigore contro la, in una finale del Mondiale di Germania decisa dal penalty di Grosso che per sempre resterà nell’immaginario dei tifosi azzurri. Così come l’incornata di Materazzi ad impattare il momentaneo vantaggio ...

Advertising

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #9luglio 2006 l'Italia è campione del mondo di calcio. Battuta la Francia per 5 a 3 a Berlino.… - Carmela_oltre : RT @RaiCultura: ?? #AccaddeOggi Il #9luglio 2006 l'Italia è campione del mondo di calcio. Battuta la Francia per 5 a 3 a Berlino. #Condivid… - fedkell : RT @RaiStoria: ?? #AccaddeOggi Il #9luglio 2006 l'Italia è campione del mondo di calcio. Battuta la Francia per 5 a 3 a Berlino. #Condividi… - TizianaMarras : RT @RaiStoria: ?? #AccaddeOggi Il #9luglio 2006 l'Italia è campione del mondo di calcio. Battuta la Francia per 5 a 3 a Berlino. #Condividi… - danielamarch8 : RT @RaiCultura: ?? #AccaddeOggi Il #9luglio 2006 l'Italia è campione del mondo di calcio. Battuta la Francia per 5 a 3 a Berlino. #Condivid… -