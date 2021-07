FOTO Ajla Tomljanovic | chi è la fidanzata di Matteo Berrettini I risultati dell’australiana

(Di venerdì 9 luglio 2021) L’australiana, di origini croate, è ladida Wimbledon 2019. Classe 1993, in carriera si è spinta fino ai quarti di finale degli Australian Open, torneo di casa, nel 2014, mentre al Roland Garros vanta il secondo turno nel 2017, nel 2020 e nel 2021. A Wimbledon si è spinta fino al terzo turno nel 2015, mentre agli US Open vanta il terzo turno nel 2013 e poi dal 2017 al 2019. Ha vinto in carriera quattro titoli ITF. LEDIVisualizza questo post su ...

Advertising

amperrino : Matteo Berrettini e Ajla TomljanovicL'amore nato sul campo di Wimbledon - zazoomblog : Avete mai visto Ajla Tomljanovic la fidanzata di Matteo Berrettini? Curiosità sulla tennista impegnata a Wimbledon… -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Ajla

"Ancora peggio quando in campo ci sono contemporaneamentee mio fratello Jacopo (due anni più piccolo). Ecco, quando capita sono l'uomo più stressato del mondo ". Stavolta però sugli spalti del ...... leSLAM Berrettini nella storia TENNIS Wimbledon, Federer crolla in 3 set SPORT Berrettini, il video dell'intervista con la fidanzataCRONACA AstraZeneca, ovazione a Wimbledon per la ...L'australiana Ajla Tomljanovic, di origini croate, è la fidanzata di Matteo Berrettini da Wimbledon 2019. Classe 1993, in carriera si è spinta fino ai quarti di finale degli Australian Open, torneo di ...Io ho il servizio, lei la risposta». La tenera analisi di Matteo Berrettini innesca il sorriso della fidanzata, Ajla Tomljanovic, anche lei tennista. «Ci alleniamo spesso insieme», ha ricordato lei ...