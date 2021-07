Foschi: “Avevo venduto Dybala la Napoli, in cambio di Jorginho e 20 milioni. Ecco perchè l’affare saltò” (Di venerdì 9 luglio 2021) Jorginho e 20 milioni in cambio di Dybala, il Napoli aveva fiutato l’affare come Racconta Rino Foschi, ma Zamparini fece saltare tutto. L’ex direttore Sportivo del Palermo, Rino Foschi, ai microfoni di ‘1 Station Radio’ rivela un retroscena su Jorginho, Dybala e il Napoli. Il regista della nazionale di Roberto Mancini e possibile pallone d’Oro stava per vestire la casacca del Palermo. L’italo-Brasiliano rientrava nell’affare che avrebbe portato Dybala a vestire la maglia ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 9 luglio 2021)e 20indi, ilaveva fiutatocome Racconta Rino, ma Zamparini fece saltare tutto. L’ex direttore Sportivo del Palermo, Rino, ai microfoni di ‘1 Station Radio’ rivela un retroscena sue il. Il regista della nazionale di Roberto Mancini e possibile pallone d’Oro stava per vestire la casacca del Palermo. L’italo-Brasiliano rientrava nelche avrebbe portatoa vestire la maglia ...

Advertising

napolipiucom : ??? FOSCHI: “AVEVO VENDUTO DYBALA AL NAPOLI, IN CAMBIO DI JORGINHO E 20 MILIONI. ECCO PERCHÉ L’AFFARE SALTÒ”… - calciomercatoit : ??? Retroscena di Rino #Foschi su #Dybala: 'Prima di cederlo alla #Juventus lo avevo venduto al #Napoli per 20 milio… - ciromagliulo26 : RT @SCUtweet: #Foschi, ex DS Palermo ?? Avevo venduto #Dybala al Napoli per #Jorginho+20 milioni, ma Zamparini bloccò tutto. E poi arrivò l… - MundoNapoli : Rino Foschi: “Avevo ceduto Dybala al Napoli per Jorginho più 20 milioni di euro” - Vlostissimo : RT @SCUtweet: #Foschi, ex DS Palermo ?? Avevo venduto #Dybala al Napoli per #Jorginho+20 milioni, ma Zamparini bloccò tutto. E poi arrivò l… -