Ford Puma: M-Sport svela la nuova Rally 1 (Di venerdì 9 luglio 2021) Ford, con M-Sport, è la prima casa che entra nella nuova era della Rally 1, svelando ufficialmente la Puma. Dopo mille speculazioni, la casa dell’Ovale Blu conferma che sarà il Crossover a fare d’alzabandiera nel WRC, mandando in “pensione” la Fiesta. La presentazione ufficiale della prima WRC ibrida della storia è di questi giorni, nel corso della più grande manifestazione automobilistica del mondo, il Goodwood Festival of Speed. Adrien Formaux e Matthew Wilson compiranno alcuni giri dimostrativi lungo il circuito leggendario di Goodwood. Intanto, il team sta proseguendo i test, per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 9 luglio 2021), con M-, è la prima casa che entra nellaera della1,ndo ufficialmente la. Dopo mille speculazioni, la casa dell’Ovale Blu conferma che sarà il Crossover a fare d’alzabandiera nel WRC, mandando in “pensione” la Fiesta. La presentazione ufficiale della prima WRC ibrida della storia è di questi giorni, nel corso della più grande manifestazione automobilistica del mondo, il Goodwood Festival of Speed. Adrien Formaux e Matthew Wilson compiranno alcuni giri dimostrativi lungo il circuito leggendario di Goodwood. Intanto, il team sta proseguendo i test, per ...

Advertising

Gazzetta_it : Rally Wrc, ecco la Ford Puma ibrida per la stagione 2022: le foto - solomotori : Ford e M-Sport svelano Puma Rally1, nuovo prototipo per WRC - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Rally Wrc, ecco la Ford Puma ibrida per la stagione 2022: le foto - viaggiareonthe1 : Ford e M-Sport svelano Puma Rally1, nuovo prototipo per WRC - TeoSic58 : RT @Gazzetta_it: Rally Wrc, ecco la Ford Puma ibrida per la stagione 2022: le foto -