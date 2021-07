Follonica, straniero prende a martellate in testa una 69enne in vacanza con i nipoti: è in fin di vita (Di venerdì 9 luglio 2021) Follia a Follonica, in provincia di Grosseto. Una donna di 65 anni è stata aggredita da un uomo, che è fuggito dopo averle sferrato una martellata in testa. . Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna era insieme al nipotino, appena rientrata nel palazzo. Quando, nell’androne, gli si è parato davanti un uomo, che si era nascosto vicino all’ascensore. L’uomo ha sferrato una martellata in testa alla 65enne. Il bambino impaurito è riuscito chissà come a schivare il colpo. A lanciare l’allarme sono stati gli altri inquilini del palazzo, che hanno sentito le urla della donna e del suo nipotino. Sul ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 luglio 2021) Follia a, in provincia di Grosseto. Una donna di 65 anni è stata aggredita da un uomo, che è fuggito dopo averle sferrato una martellata in. . Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna era insieme alno, appena rientrata nel palazzo. Quando, nell’androne, gli si è parato davanti un uomo, che si era nascosto vicino all’ascensore. L’uomo ha sferrato una martellata inalla 65enne. Il bambino impaurito è riuscito chissà come a schivare il colpo. A lanciare l’allarme sono stati gli altri inquilini del palazzo, che hanno sentito le urla della donna e del suono. Sul ...

Advertising

SecolodItalia1 : Follonica, straniero prende a martellate in testa una 69enne in vacanza con i nipoti: è in fin di vita… - SIENANEWS : Una donna senese è ricoverata alle Scotte dopo essere stata aggredita a Follonica mentre rientrava a casa sua -