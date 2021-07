Focolaio dopo la vacanza, scatta l'allarme in tutta Italia: è allerta massima dal ministero della Salute (Di venerdì 9 luglio 2021) Le vacanze estive stanno già preoccupando il ministero della Salute, che ha segnalato un Focolaio di coronavirus dopo una gita a Manfredonia, in Puglia. Si tratta di 30 positivi in tutta Italia: una di loro abita nel Milanese, altri tre hanno sintomi e si sono sottoposti a tampone. Sono state messe in quarantena 40 persone venute a contatto con i positivi, altre sette in provincia di Brescia. Ma gli elenchi non sono ancora completi: l'attività di contact tracing - come spiega Il Corriere della Sera - è in corso. Preoccupa infatti la variante Delta. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Le vacanze estive stanno già preoccupando il, che ha segnalato undi coronavirusuna gita a Manfredonia, in Puglia. Si tratta di 30 positivi in: una di loro abita nel Milanese, altri tre hanno sintomi e si sono sottoposti a tampone. Sono state messe in quarantena 40 persone venute a contatto con i positivi, altre sette in provincia di Brescia. Ma gli elenchi non sono ancora completi: l'attività di contact tracing - come spiega Il CorriereSera - è in corso. Preoccupa infatti la variante Delta. Il ...

