Focolaio Covid a Coverciano: positivo il telecronista Alberto Rimedio

C'è anche il telecronista Rai Alberto Rimedio tra i giornalisti positivi che seguono l'Italia di Mancini. Il giornalista dovrà essere sostituito per la finale Tre giornalisti che seguono la Nazionale sono positivi al Covid, tra questi c'è anche il telecronista della Rai Alberto Rimedio, che da sette anni è la voce degli Azzurri. Il giornalista dovrà essere sostituito per la finale di domenica tra Italia e Inghilterra. La Rai ha attivato ulteriori controlli e sottoporrà a tamponi molecolari tutti gli inviati che stanno seguendo gli Europei.

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Covid Focolaio Manfredonia, tracciamento Ministero Salute - Regioni Diverse regioni, fra le quali la Puglia, la Campania e la Lombardia sono coinvolte in un'operazione di tracciamento dei casi di Covid che sarebbero nati da un focolaio, in particolare fra ragazzi in vacanza, in un campeggio a Manfredonia. Il ministero della Salute, si apprende, sta lavorando con le regione per individuare i ...

Italia, allarme Coronavirus nel ritiro di Coverciano ...tra coloro che sono al seguito della Nazionale di Roberto Mancini avrebbe contratto il Covid - 19, ... Non si teme quindi un focolaio come quello dello scorso marzo , quando sette calciatori azzurri e ...

