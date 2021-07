Flavia Pennetta: l’ex tennista diventa mamma tris a 39 anni. (Di venerdì 9 luglio 2021) l’ex tennista italiana Flavia Pennetta annuncia sui social l’arrivo del terzo figlio. A 39 anni diventerà mamma tris. Flavia Pennetta (Instagram)Flavia Pennetta, ex tennista italiana, ha annunciato da poco sui social di aspettare il terzo figlio. Ha lasciato la sua carriera nel 2015 a 33 anni ed è stata invitata in varie occasioni a commentare grandi eventi di tennis per Sky Sport. Il lieto evento annunciato sui social Poche ore fa ... Leggi su formatonews (Di venerdì 9 luglio 2021)italianaannuncia sui social l’arrivo del terzo figlio. A 39diventerà(Instagram), exitaliana, ha annunciato da poco sui social di aspettare il terzo figlio. Ha lasciato la sua carriera nel 2015 a 33ed è stata invitata in varie occasioni a commentare grandi eventi di tennis per Sky Sport. Il lieto evento annunciato sui social Poche ore fa ...

