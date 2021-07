Fisco europeo: Commissione Ue presenta imposta digitale per finanziare ripresa da pandemia (Di venerdì 9 luglio 2021) Secondo quanto dichiarato in un'intervista a Reuters da Margrethe Vestager - vicepresidente della Commissione Europea con delega alla concorrenza - si applicherà a centinaia di imprese, in maggioranza europee L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 9 luglio 2021) Secondo quanto dichiarato in un'intervista a Reuters da Margrethe Vestager - vicepresidente dellaEuropea con delega alla concorrenza - si applicherà a centinaia di imprese, in maggioranza europee L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Fisco europeo: Commissione Ue presenta imposta digitale per finanziare ripresa da pandemia - granieri_gianlu : @marattin Ciccio... a son 20 anni che sento parlare di uniformare il fisco europeo e togliere i paradisi fiscali in… - v_vivarelli : Migliaia di imprese hanno sede fiscale in Olanda per non pagare tasse. E' proprio vero che parlare di Unione Europe… - albeggiava52 : @MaurilioVitto Eran guai anche per chi non pagava tributi al fisco, le tasse di allora! La cittadinanza non era fa… - mbbelluco : RT @Lorenzo_Borga_: Microsoft 0, Amazon 0. Come fanno le multinazionali tecnologiche a eludere il fisco europeo? C’entrano l’Irlanda, un gr… -