First Cow, su Mubi il cinema indipendente di Kelly Reichardt, che decostruisce il mito del west (Di venerdì 9 luglio 2021) La piattaforma del cinema d'autore Mubi da luglio rende disponibili tre film di Kelly Reichardt. Una bella opportunità per conoscere una delle autrici autenticamente indipendenti del cinema americano, 57enne, 7 lungometraggi all'attivo nessuno dei quali ha mai ottenuto una distribuzione in sala in Italia. Gli appuntamenti sono dal 5 luglio con Wendy and Lucy (2008), dal 9 con il western First Cow (2019), dal 18 con Old Joy (2006). La Reichardt è nota ai frequentatori dei festival, il suo primo western Meek's Cutoff (2010) e l'inusuale ...

