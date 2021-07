First Cow, la video intervista a John Magaro e Orion Lee: "Mungere la mucca equivale a depredare la Terra" (Di venerdì 9 luglio 2021) John Magaro e Orion Lee, protagonisti del western atipico di Kelly Reichardt First Cow, ci raccontano la loro esperienza in un set immerso nella natura in occasione dell'arrivo del film su MUBI a partire dal 9 luglio. Dopo l'anteprima alla Berlinale 2020, in Italia First Cow, nuova riflessione sulla storia delle origini dell'America della regista indie Kelly Reichardt, approda in esclusiva su MUBI a partire dal 9 luglio. Il film è un western riflessivo e intimista, un excursus sui meccanismi del capitalismo, ma è anche un buddy movie che approfondisce l'amicizia tra due personaggi smarriti che si incontrano ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 luglio 2021)Lee, protagonisti del western atipico di Kelly ReichardtCow, ci raccontano la loro esperienza in un set immerso nella natura in occasione dell'arrivo del film su MUBI a partire dal 9 luglio. Dopo l'anteprima alla Berlinale 2020, in ItaliaCow, nuova riflessione sulla storia delle origini dell'America della regista indie Kelly Reichardt, approda in esclusiva su MUBI a partire dal 9 luglio. Il film è un western riflessivo e intimista, un excursus sui meccanismi del capitalismo, ma è anche un buddy movie che approfondisce l'amicizia tra due personaggi smarriti che si incontrano ...

