Firmato il bonus Tv per tutti senza Isee: come ottenerlo (Di venerdì 9 luglio 2021) E’ ufficiale: scatta il nuovo bonus tv per tutti gli italiani senza alcun limite di Isee. Ecco cos’è e come funziona Ora è ufficiale: scatta il bonus tv, il nuovo incentivo governativo per l’acquisto di un nuovo televisore in un anno che vedrà cambio epocale importante dal punto di vista audiovisivo. Dal prossimo 1 settembre, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 9 luglio 2021) E’ ufficiale: scatta il nuovotv pergli italianialcun limite di. Ecco cos’è efunziona Ora è ufficiale: scatta iltv, il nuovo incentivo governativo per l’acquisto di un nuovo televisore in un anno che vedrà cambio epocale importante dal punto di vista audiovisivo. Dal prossimo 1 settembre, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

zazoomblog : Firmato il bonus Tv per tutti senza Isee: come ottenerlo - #Firmato #bonus #tutti #senza #Isee: - alexruggieri_ : Bonus rottamazione tv da 100euro: come ottenerlo - infoiteconomia : Pronto il Bonus TV: firmato il decreto per rottamare i vecchi televisori - aza_calcio : ??? UFFICIALE: Il #Milan ha riscattato Sandro #Tonali dal #Brescia a #titolodefinitivo per 6M€+900 mila euro, con 3… - infoiteconomia : Firmato il decreto, parte la corsa al bonus: 100 euro per l'acquisto di un nuovo tv -