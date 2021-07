Firenze: licenziati 422 dipendenti della Gkn. La fabbrica chiude (Di venerdì 9 luglio 2021) Doccia fredda, sul fronte del lavoro, per tutta l'area fiorentina. La Gkn chiude lo stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze) e apre la procedura di licenziamento collettivo per tutti i 422 dipendenti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 9 luglio 2021) Doccia fredda, sul fronte del lavoro, per tutta l'area fiorentina. La Gknlo stabilimento di Campi Bisenzio () e apre la procedura di licenziamento collettivo per tutti i 422L'articolo proviene daPost.

