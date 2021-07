Fiorentina, Ribery: «Volevo restare, ho fatto tanto in 2 anni. Aspettavo una telefonata mai arrivata» (Di venerdì 9 luglio 2021) «L'addio dalla Fiorentina - ha detto Rib ery a Toscana tv - non e' stato facile. Io sono una persona vera, ho dato veramente tutto, com'è nella mia mentalità. Per tre o quattro settimane nessuno mi ha chiamato, ci poteva essere la sensazione che mancasse il rispetto nei confronti del mio impegno. Mi e' sembrato che questi due anni in cui ho dato tutto non siano stati riconosciuti». L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 9 luglio 2021) «L'addio dalla- ha detto Rib ery a Toscana tv - non e' stato facile. Io sono una persona vera, ho dato veramente tutto, com'è nella mia mentalità. Per tre o quattro settimane nessuno mi ha chiamato, ci poteva essere la sensazione che mancasse il rispetto nei confronti del mio impegno. Mi e' sembrato che questi duein cui ho dato tutto non siano stati riconosciuti». L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Ribery: 'Speravo di continuare alla Fiorentina, ma nessuno mi ha chiamato. Vorrei restare in A' - alessandro1846 : RT @FirenzePost: Fiorentina, Ribery: «Volevo restare, ho fatto tanto in 2 anni. Aspettavo una telefonata mai arrivata» - FirenzePost : Fiorentina, Ribery: «Volevo restare, ho fatto tanto in 2 anni. Aspettavo una telefonata mai arrivata» - DelayeJerome : RT @TuttoMercatoWeb: Ribery: 'Speravo di continuare alla Fiorentina, ma nessuno mi ha chiamato. Vorrei restare in A' - IamBerry29 : Quanto mi piacerebbe vedere la faccia del tizio con cui qualche tempo fa ho battibeccato qui su Twitter convinto ch… -