Fiorello ha il cuore spezzato, l'ultimo saluto alla regina: un dolore indescrivibile (Di venerdì 9 luglio 2021) Lo showman Fiorello ha il cuore spezzato, ecco l'ultimo saluto alla regina e il suo dolore grandissimo e indescrivibile. Fiorello (Getty Images)Fiorello è probabilmente lo showman italiano più amato e talentuoso del nostro paese. Ha iniziato come animatore nei villaggi turistici del sud e in seguito approdò nella radio in particolare su Radio Deejay. Qui lavora insieme ad Amadeus, suo grande amico anche nella vita privata. Il comico siciliano è anche un cantante, infatti nel 1995 partecipa al Festival di ...

