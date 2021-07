Finals Nba: Gara 2 a Phoenix vincono ancora i Suns nonostante un Antetokounmpo mostruoso (Di venerdì 9 luglio 2021) I Suns si aggiudicano anche la seconda Gara giocata a Phoenix e domenica, a Milwuakee, partiranno con il vantaggio doppio nella serie: a decidere il match è stato il primo tempo con la squadra di ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 luglio 2021) Isi aggiudicano anche la secondagiocata ae domenica, a Milwuakee, partiranno con il vantaggio doppio nella serie: a decidere il match è stato il primo tempo con la squadra di ...

Advertising

GruwFrequency : RT @dchinellato: Matthew Dellavedova lascia ufficialmente l’#NBA per tornare nella sua Australia. Ha giocato 8 stagioni nella Association c… - andreastoolbox : Europei, Berrettini a Wimbledon, Nba Finals e Copa America: dove vederli su Sky | Sky Sport - sportli26181512 : Berrettini a Wimbledon, l'Italia a Euro 2020 e non solo: su Sky è la domenica delle finali: Lo straordinario è di c… - SkySport : Berrettini a #Wimbledon, l'Italia a #Euro2020 e non solo: su Sky è la domenica delle finali #SkyTennis #SkyEuro2020… - dchinellato : Matthew Dellavedova lascia ufficialmente l’#NBA per tornare nella sua Australia. Ha giocato 8 stagioni nella Associ… -