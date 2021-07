Finale Europei, in Prefettura varato il piano anti-assembramenti (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta nella mattinata odierna, presieduta dal Prefetto Carlo Torlontano, una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia alla quale hanno preso parte il Questore ed i Vice Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Nel corso della seduta è stato preso in esame il piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva anno 2021 e, con l’occasione, attesa la concomitanza nel prossimo fine settimana di diversi eventi già programmati nel Comune capoluogo e nella Provincia con la Finale del campionato europeo di calco “UEFA Euro 2020”, prevista per la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta nella mattinata odierna, presieduta dal Prefetto Carlo Torlontano, una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia alla quale hanno preso parte il Questore ed i Vice ComandProvinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Nel corso della seduta è stato preso in esame ilper il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva anno 2021 e, con l’occasione, attesa la concomitanza nel prossimo fine settimana di diversi eventi già programmati nel Comune capoluogo e nella Provincia con ladel campionato europeo di calco “UEFA Euro 2020”, prevista per la ...

Advertising

SirDistruggere : Il coprifuoco domenica sera per la finale degli europei dovrebbe essere quasi un obbligo civico. Visto che oltre al… - fattoquotidiano : Quattro giornalisti e operatori Rai positivi al ritorno da Wembley: tamponi a tappeto nella ‘task force’ per gli Eu… - fabiochiusi : “La volata finale degli Europei cambia l’umore collettivo: ora l’uscita dall’emergenza virus appare quasi fatta” (Rep) ????? - tg2rai : Europei, domenica a Londra la finale Italia - Inghilterra. Continua la preparazione a Coverciano degli azzurri. A… - love_sprout : Vedendo i video di quello che è successo quando l'italia è passata in finale agli europei direi proprio che ce la m… -