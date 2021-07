FIFA 22, il reveal del gioco è imminente, svelata la cover star (Di venerdì 9 luglio 2021) FIFA 22 sarà rivelato ufficialmente questo fine settimana, e la conferma arriva proprio da EA Sports. La simulazione annuale di calcio debutterà su YouTube alle 17:30 l'11 luglio, poche ore prima che l'Italia affronti l'Inghilterra nella finale di Euro 2020. Un grande giorno per gli appassionati di calcio, quindi. E forse, senza alcuna sorpresa, la copertina di quest'anno vedrà ancora una volta l'attaccante della Francia e del PSG Kylian Mbappé. Il giovane francese è ancora ampiamente considerato uno dei migliori calciatori del pianeta, nonostante il suo rigore fallito contro la Svizzera nei suddetti Europei. Mbappé ha fatto il suo debutto in copertina in ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 luglio 2021)22 sarà rivelato ufficialmente questo fine settimana, e la conferma arriva proprio da EA Sports. La simulazione annuale di calcio debutterà su YouTube alle 17:30 l'11 luglio, poche ore prima che l'Italia affronti l'Inghilterra nella finale di Euro 2020. Un grande giorno per gli appassionati di calcio, quindi. E forse, senza alcuna sorpresa, la copertina di quest'anno vedrà ancora una volta l'attaccante della Francia e del PSG Kylian Mbappé. Il giovane francese è ancora ampiamente considerato uno dei migliori calciatori del pianeta, nonostante il suo rigore fallito contro la Svizzera nei suddetti Europei. Mbappé ha fatto il suo debutto in copertina in ...

