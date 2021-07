Festival di Ravello: il musical cult Jesus Christ Superstar compie 50 anni e Bollani lo reinterpreta alla sua maniera (Di venerdì 9 luglio 2021) Il suo ritorno a Ravello ha subito fatto da spartiacque. Tra quelli che del calcio chissene e tra i tifosi/amateur di quel genio della tastiera. Una Grande Prima degna del palcoscenico di Villa Rufolo, il più bello del mondo, sospeso tra cielo e mare, all’ombra del Cammino degli Dei: 69 edizione del Festival di Ravello, direttore il compositore Alessio Vlad, quest’anno il suo cartellone è strepitoso. Esordisce Bollani: “Meno male che ce lo mettono di spalle, altrimenti davanti a tanto incanto nessuno suonerebbe più”. Intanto tutto sold out da giorni per le sue “Piano Variations on Jesus ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Il suo ritorno aha subito fatto da spartiacque. Tra quelli che del calcio chissene e tra i tifosi/amateur di quel genio della tastiera. Una Grande Prima degna del palcoscenico di Villa Rufolo, il più bello del mondo, sospeso tra cielo e mare, all’ombra del Cammino degli Dei: 69 edizione deldi, direttore il compositore Alessio Vlad, quest’anno il suo cartellone è strepitoso. Esordisce: “Meno male che ce lo mettono di spalle, altrimenti davanti a tanto incanto nessuno suonerebbe più”. Intanto tutto sold out da giorni per le sue “Piano Variations on...

