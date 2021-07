Festival di Castrocaro 2021 | ecco i nomi degli otto finalisti

(Di venerdì 9 luglio 2021) Come ogni anno a settembre torna ildi, una delle kermesse musicali più amate dal pubblico italiano. La 64esima edizione, che si terrà nel Padiglione delle Feste diTerme, sarà condotta da Paola Perego ed andrà in onda su Rai 2 e, in contemporanea, su Rai Radio 2. Di seguito elenchiamo gliche hanno superato le audizioni tenutesi lo scorso 1 luglio a a Palazzo Pretorio (Terme e Terra del Sole). A presiedere la giuria avevamo la sindaca Marianna Tonellato, Niccolò Presta, responsabile musicale di Arcobaleno Tre, Alessio De Stefani, ...

Advertising

peregopaola : E dopo qualche anno… Ci rivediamo al Festival Di Castrocaro ?? 64esima edizione Prossimamente su Rai2 - assy_1998 : RT @peregopaola: E dopo qualche anno… Ci rivediamo al Festival Di Castrocaro ?? 64esima edizione Prossimamente su Rai2 - cucciolo8801 : RT @peregopaola: E dopo qualche anno… Ci rivediamo al Festival Di Castrocaro ?? 64esima edizione Prossimamente su Rai2 - news_forlicesen : Festival di Castrocaro 2021: biglietti in palio per chi fa shopping nel comune termale - andreapalazzo2 : RT @peregopaola: E dopo qualche anno… Ci rivediamo al Festival Di Castrocaro ?? 64esima edizione Prossimamente su Rai2 -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Castrocaro

ForlìToday

Max Pezzali fonda gli 883 nel 1992 con Mauro Repetto, con cui debutta aldipresentando il singolo ' Non me la menare '. Nello stesso anno, i due pubblicano il loro primo album " ...... pubblici esercizi o parrucchieri/estetisti diTerme e Terra del Sole, partecipi all'estrazione di 40 posti alla serata finale deldi2021 che si terrà domenica 1 ...Sarà Paola Perego a condurre la serata finale della 64esima edizione del Festival di Castrocaro. L’appuntamento è fissato per settembre (con data da definirsi) in prima serata su Rai2 e in contemporan ...Prima la partita, poi il concerto di Max Pezzali che nella città stellata porterà il tour “Max90 Live” con in scaletta tutti i successi dei mitici 883. La notte della finale degli Europei, la notte di ...