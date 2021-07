Festival di Cannes, Cow film emozionante e umanista della regista premio Oscar Andrea Arnold (Di venerdì 9 luglio 2021) C’era una volta Poor Cow, ma quello era il Ken Loach militante di metà anni ’60 e la mucca era un simbolo di povertà. Oggi arriva sulla Croisette, nella neo sezione Cannes Prémière, Cow di Andrea Arnold, e questa volta trattasi di un animale in carne ed ossa dal nome Luma. Bizzarro, romantico e crudele insieme, Cow è il nuovo lavoro della magnifica regista inglese pluripremiata a Cannes con una tripletta (Red Road, Fish Tank e American Honey) nato come omaggio a un animale prezioso all’essere umano, ma da esso ma mai sufficientemente osservato. Il risultato è uno dei film ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) C’era una volta Poor Cow, ma quello era il Ken Loach militante di metà anni ’60 e la mucca era un simbolo di povertà. Oggi arriva sulla Croisette, nella neo sezionePrémière, Cow di, e questa volta trattasi di un animale in carne ed ossa dal nome Luma. Bizzarro, romantico e crudele insieme, Cow è il nuovo lavoromagnificainglese pluripremiata acon una tripletta (Red Road, Fish Tank e American Honey) nato come omaggio a un animale prezioso all’essere umano, ma da esso ma mai sufficientemente osservato. Il risultato è uno dei...

