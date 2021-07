Festival di Cannes 2021 | da Chiara Ferragni a Beatrice Valli | ecco i look più belli del red carpet

Advertising

RaiPlay : ?? A tutti i cinefili e non solo! Mentre il mondo del cinema attende il vincitore della 74^ Palma D’Oro, su #RaiPlay… - vogue_italia : Onde, rossetto nude e pancia nuda: il 'twin look' di Izabel Goulart e Chiara Ferragni a Cannes… - WeCinema : Anche oggi al @Festival_Cannes tanti volti famosi e tanto glamour! ?? #Cannes74 - simonavecchione : RT @WeCinema: Anche oggi al @Festival_Cannes tanti volti famosi e tanto glamour! ?? #Cannes74 - SimonaCroisette : RT @jpekker: Benedetta @Festival_Cannes -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Cannes

Ildi2021 continua ad affascinare con i meravigliosi abiti delle star sul red carpet. Nella terza serata una delle grandi protagoniste è stata Chiara Ferragni , aper la ...Chiara Ferragni sul red carpet aldi2021 Intanto, la Ferragni ha lasciato Milano per ildi2021 . Oltre a partecipare a uno degli eventi del suo tour europeo con il ...Riflettori spostati nelle ultime ore sul Festival di Cannes 2021, l'evento cinematografico più atteso dell'anno al quale partecipano diverse s ...Firenze – Dopo Tokio, Cannes. Come per le Olimpiadi che si apriranno tra pochi giorni in Giappone, anche per la 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema in corso di svolgimento sulla cr ...