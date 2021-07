Festeggiamenti per la vittoria dell’Italia a Piazza Bologna. Denunciati 2 facinorosi (Di venerdì 9 luglio 2021) I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno identificato e denunciato in stato di libertà due ragazzi romani che in Piazza Bologna, la notte tra martedì e mercoledì scorso, dopo la partita degli Europei di calcio tra Spagna e Italia, durante i Festeggiamenti per la vittoria della squadra italiana, degeneravano con comportamenti sfociati salendo sul tettuccio di un autobus di linea, danneggiandolo nonché costringendo l’autista ad interrompere il servizio in atto in quanto impossibilitato a procedere nella corsa. Uno dei due in particolare, subito dopo, accendeva anche un artifizio pirotecnico a ... Leggi su forzearmatenews (Di venerdì 9 luglio 2021) I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno identificato e denunciato in stato di libertà due ragazzi romani che in, la notte tra martedì e mercoledì scorso, dopo la partita degli Europei di calcio tra Spagna e Italia, durante iper ladella squadra italiana, degeneravano con comportamenti sfociati salendo sul tettuccio di un autobus di linea, danneggiandolo nonché costringendo l’autista ad interrompere il servizio in atto in quanto impossibilitato a procedere nella corsa. Uno dei due in particolare, subito dopo, accendeva anche un artifizio pirotecnico a ...

