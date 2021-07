Ferita in mare sul litorale Domizio | intervento disperato della stazione zoologica di Napoli

(Di venerdì 9 luglio 2021) Purtroppo è morto il maschio di tartaruga Caretta-Caretta di 64 chilogrammi trovato mutilato sul, a Ischitella. I volontari di Domizia, una realtà che si sta impegnando nella tutela dell’ambiente ed il salvataggio delle tartarughe sul. Dalla pagina ufficiale dei volontari si scopre che purtroppo il maschio di tartaruga ferito dalle lame non è sopravvissuto, nonostante le cure a cui era stato prontamente sottoposto presso ladi, il ricercatore che al Turtle Point di Portici. “Purtroppo, non ce l’ha fatta. Troppo serie le ferite. Questo ...

... un'indefinita cittadina laziale divisa tra ile le fabbriche che svettano in lontananza, una ... il film riparte dall'incontro di Maria con un'altra femminilità, quella di Rokia (la non ...SAN DONA' DI PIAVE - Una persona deceduta e unaè il tragico bilancio dell'incidente avvenuto stamattina, venerdì 9 luglio, alle 7.20 sulla Trevisonei pressi della rotonda di Caposile. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem ...Una tartaruga Caretta-Caretta è morta in seguito alle ferite subito lungo il litorale a Castel Volturno. Intervenuti i volontari di Domizia.Ferito anche il passeggero che viaggiava sullo stesso mezzo. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono in fase di ...