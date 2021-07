“Fascisti in via Velia”: Anpi e Memoria in Movimento chiedono dimissioni Prefetto (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – 7 luglio: la deposizione di un mazzo di fiori e la silenziosa commemorazione del giovane Carlo Falvella, missino salernitano assassinato dall’anarchico Marini 49 anni fa il via Velia, scatenano la reazione di Anpi provinciale e Associazione Memoria in Movimento. Fantasmi – Come se il tempo si fosse fermato ad un’epoca oramai conosciuta dai più soltanto attraverso la lettura di libri di storia contemporanea, la lettera appare dura nei toni e persino irriguardosa nei confronti dell’unica vera vittima del fatto originario (del giovane ucciso manco la citazione di nome e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – 7 luglio: la deposizione di un mazzo di fiori e la silenziosa commemorazione del giovane Carlo Falvella, missino salernitano assassinato dall’anarchico Marini 49 anni fa il via, scatenano la reazione diprovinciale e Associazionein. Fantasmi – Come se il tempo si fosse fermato ad un’epoca oramai conosciuta dai più soltanto attraverso la lettura di libri di storia contemporanea, la lettera appare dura nei toni e persino irriguardosa nei confronti dell’unica vera vittima del fatto originario (del giovane ucciso manco la citazione di nome e ...

