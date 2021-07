Farmaceutica | Philip Morris acquisisce britannica Vectura

(Di venerdì 9 luglio 2021)International, attraverso Pmi Global Services, ha raggiunto un accordo per acquisire il gruppo farmaceutico britannicoGroup per un totale di 1,05 miliardi di sterline (oltre 1,2 ...

Il titolo Vectura, un'azienda specializzata in prodotti e servizi per i farmaci da inalazione, in Borsa a Londra sale del 13% poco sopra l'offerta di Morris, a quota 153 pence. (ANSA) - MILANO, 09 LUG - Philip Morris International, attraverso Pmi Global Services, ha raggiunto un accordo per acquisire il gruppo farmaceutico britannico Vectura Group per un totale di 1,05 ... L'operazione rappresenta una tappa fondamentale nel perseguimento da parte di PMI dell'obiettivo di superare la metà dei ricavi netti con la vendita di prodotti senza combustione entro il 2025.