Falvella, FdI a Anpi: "Incapaci di pronunciarne il nome, vi invitiamo per i 50 anni…" (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Non tarda ad arrivare la reazione di Fratelli d'Italia alla lettera, per molti versi spropositata, inattesa e 'fuori contesto', firmata da Anpi provinciale e Associazione Memoria in Movimento. Il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di FdI della Campania, afferma: "Le dimissioni del Prefetto di Salerno richieste dall'Anpi per la commemorazione di Carlo Falvella mostrano il vero volto di ciò che l'Anpi rappresenta: un'associazione di comunisti Incapaci perfino di pronunciare il nome di Carlo, il giovane missino ucciso a luglio del 1972, unica ...

