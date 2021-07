«Facevano jogging e la spesa durante l’orario di lavoro» | indagati 28 dipendenti comunali a Palermo – Il video

(Di venerdì 9 luglio 2021) Andavano a fareo attività sportiva pur risultando presenti sul posto di. Sono 28 idel Comune die di alcune società partecipate come Coime o Resetdai finanzieri del Comando provinciale del capoluogo siciliano. In servizio presso i Cantieri culturali della Zisa, 8 deipubblicisono stati messi agli arresti domiciliari, per altri 14 è scattato l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, per 6 soltanto l’obbligo di presentazione. I 28sono ...

8.27 Furbetti cartellino,28 misure a Palermo Risultavano presenti al lavoro, ma in realtàla spesa o anche. Lo ha accertato un'inchiesta della Gdf sui "furbetti del cartellino" nel Comune di Palermo e in alcune partecipate. 28 le misure cautelari (8 arresti domiciliari, 14 ...Risultavano presenti al lavoro, ma in realtàla spesa o anche. Lo ha accertato un'inchiesta della Gdf sui "furbetti del cartellino" nel Comune di Palermo e in alcune partecipate. 28 le misure cautelari (8 arresti domiciliari, 14 ...I destinatari del provvedimento cautelare sono tutti dipendenti del Comune di Palermo (11), del Co.I.M.E. (3) e della Re.Se.T. (14), in servizio presso i Cantieri Culturali della Zisa. Tra di loro anc ...28 misure cautelari tra i dipendenti del comune, otto sono ai domiciliari (ANSA) ...