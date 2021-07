Facebook ha sospeso la pagina dell’ex deputata 5Stelle Sara Cunial (Di venerdì 9 luglio 2021) Foto: screen della pagina Facebook di Sara CunialFacebook sembra aver detto basta alle bufale diffuse dall’ex deputata del Movimento 5 stelle Sara Cunial, ora nel Gruppo misto. Da alcune ore a questa parte risulta irraggiungibile la pagina Facebook della parlamentare, che è da anni molto attiva sul social e che lì aveva guadagnato molto seguito. Nei post di Cunial era facile trovare posizioni apertamente antivaccinsite e teorie del complotto tra le più varie come quelle sulla pericolosità del 5G che ... Leggi su wired (Di venerdì 9 luglio 2021) Foto: screen delladisembra aver detto basta alle bufale diffuse dall’exdel Movimento 5 stelle, ora nel Gruppo misto. Da alcune ore a questa parte risulta irraggiungibile ladella parlamentare, che è da anni molto attiva sul social e che lì aveva guadagnato molto seguito. Nei post diera facile trovare posizioni apertamente antivaccinsite e teorie del complotto tra le più varie come quelle sulla pericolosità del 5G che ...

