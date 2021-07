Fabio Caressa: “Azzurri come nel 2006”, a cosa si riferisce? (Di venerdì 9 luglio 2021) Fabio Caressa rievoca il passato glorioso del Mondiale 2006. Tutto sembra ricordargli quel giorno, a cominciare dalla compagnia in telecronaca. Fabio Caressa (gettyimages)Ci aveva scommesso, letteralmente, Fabio Caressa. Un patto “solenne” con il figlioletto Diego (11 anni). Il rinomato giornalista, telecronista sportivo e conduttore avrebbe aperto il suo primo profilo Instagram ufficiale se l’Italia si fosse qualificata per la Finale di Euro 2020. Gli Azzurri si sono qualificati battendo la Spagna delle Furie Rosse ai rigori, in una ... Leggi su chenews (Di venerdì 9 luglio 2021)rievoca il passato glorioso del Mondiale. Tutto sembra ricordargli quel giorno, a cominciare dalla compagnia in telecronaca.(gettyimages)Ci aveva scommesso, letteralmente,. Un patto “solenne” con il figlioletto Diego (11 anni). Il rinomato giornalista, telecronista sportivo e conduttore avrebbe aperto il suo primo profilo Instagram ufficiale se l’Italia si fosse qualificata per la Finale di Euro 2020. Glisi sono qualificati battendo la Spagna delle Furie Rosse ai rigori, in una ...

Advertising

faustinoguarald : @s_maccaferri Per me Adani era il migliore con i suoi difetti ,sicuramente ,l'avvenuta di Allegri a influito molto… - KalleKuku : @FPanunzi 1982 Nando Martellini 2006 Marco Civoli e Sandro Mazzola -RAI; Fabio Caressa e Beppe Bergomi - SKY - ematr_86 : #ItaliaInghilterra Stefano Bizzotto >>>>>>>>> Fabio Caressa - tweeeety1010 : Stavo pensando che non vedo l'ora di ascoltare l'intro di Caressa per la finale??voglio le lacrime agli occhi Fabio - Pedrito141414 : @_enz29 Don Fabio Caressa -