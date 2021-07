Ex panettiere morto il giorno dopo la prima dose di vaccino | oggi l' autopsia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : panettiere morto

corriereadriatico.it

MACERATA -il giorno dopo il vaccino , questa mattina alle ore 9.30 il medico legale Roberto Scendoni inizierà le attività autoptiche sul corpo di Luciano Bettucci , l'ex59enneimprovvisamente martedì scorso nella sua abitazione in via Pace. L'esame verrà eseguito all'obitorio dell'ospedale cittadino ed è finalizzato ad accertare la causa della morte (...Uomodopo il vaccino a Macerata: disposta l'autopsia Luciano Bettucci era un ex fornaio eche aveva iniziato a lavorare da giovane alla pasticceria Narciso, sopra ai giardini Diaz di ...MACERATA - Morto il giorno dopo il vaccino, questa mattina alle ore 9.30 il medico legale Roberto Scendoni inizierà le attività autoptiche sul corpo di Luciano Bettucci, ...Vaccini, la moglie dell’uomo morto il giorno il vaccino vuole sapere cosa è successo, proprio perché l’uomo aveva rigurgitat ...