Europei, Verratti: 'Sara' una partita storica, il nostro sogno fin da bambini' (Di venerdì 9 luglio 2021) "Sara' una grande finale. Siamo felici di poter esserci e sappiamo che per una delle due squadre Sara' una partita storica. Per questo daremo il cuore". Sono le parole di Marco Verratti, ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) "' una grande finale. Siamo felici di poter esserci e sappiamo che per una delle due squadre' una. Per questo daremo il cuore". Sono le parole di Marco, ...

Advertising

Corriere : Tifoso entra in campo e si unisce alla festa degli azzurri, Verratti: «Ma tu chi sei?» - OptaPaolo : 12 - Solo Kevin De Bruyne (13) ha creato più occasioni da gol per i compagni di Marco #Verratti ???? (12) in questa e… - OdeonZ__ : Carica Verratti: “Wembley darà stimoli anche a noi. Il rigore su Sterling? Generoso” - pinadero50 : ????Le parole di Verratti sulla finale di Wembley - genovesergio76 : RT @CorSport: Europei, #Verratti: '#Inghilterra in finale con un rigore generoso' -