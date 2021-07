Europei, Olimpiadi e Covid: si doveva rimandare ancora? In diretta con Sandro Campagna (Di venerdì 9 luglio 2021) Gli Europei di calcio in corso stanno dimostrando come gli inevitabili assembramenti allo stadio e fuori dallo stadio stiano aumentando i casi di coronavirus, in modo particolare in Russia e Regno Unito. Il Giappone pochi giorni fa ha fatto sapere che le Olimpiadi verranno disputate a porte chiuse. Si doveva rimandare ancora? In diretta ne discutono Sandro Campagna, Pierluigi Giordano Cardone e Mauro Del Corno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Glidi calcio in corso stanno dimostrando come gli inevitabili assembramenti allo stadio e fuori dallo stadio stiano aumentando i casi di coronavirus, in modo particolare in Russia e Regno Unito. Il Giappone pochi giorni fa ha fatto sapere che leverranno disputate a porte chiuse. Si? Inne discutono, Pierluigi Giordano Cardone e Mauro Del Corno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

