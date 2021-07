Europei | Inghilterra sicura di battere l’Italia “Siamo superiori | azzurri attori” E i book-makers per le scommesse…

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 luglio 2021) Cresce l’attesa per Italia-, Finale degli2021 di calcio. Si scaldano gli animi in vista della rovente partita in programma domenica 11 luglio (ore 21.00) allo Stadio Wembley di Londra. La nostra Nazionale, capace di sconfiggere il quotato Belgio e di eliminare la Spagna ai calci di rigore, è chiamata a un’impresa colossale per rimettere le mani sul trofeo continentale vinto soltanto nel 1968: espugnare un’arena scaldata da 60.000 tifosi di casa, pronti a trascinare i ragazzi di coach Southgate verso il primo sigillo in questa manifestazione.è cresciuta in maniera esponenziale dopo la mancata qualificazione ai ...