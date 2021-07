Europei | il telecronista della Nazionale è positivo al Covid | altri 3 casi nel team Rai a Wembley

(Di venerdì 9 luglio 2021) Ilprincipaleitaliana di calcio, Alberto Rimedio, è risultatoalnei test effettuati alla task force Rai in trasferta adopo la semifinale contro la Spagna. Insieme a luitre tra giornalisti e operatorirete ammiraglia, che hanno seguito e commentato la cavalcata degli Azzurri verso la finale nel corso di tutto il campionato europeo. Ma a commentare la finale contro l’Inghilterra domenica 11 luglio, accanto ad Antonio Di Gennaro, non sarà Rimedio: per lui è prevista una sostituzione. Intanto ...

Il gruppo faceva parte della 'task force' allestita da viale Mazzini per seguire le semifinali degli. I cronisti di viale Mazzini contagiati sono tre: tra loro anche Alberto Rimedio , prima ...Tra i contagiati - si apprende - c'è anche Alberto Rimedio,Rai delle partite degli ...controlli attraverso tamponi molecolari per tutti i suoi inviati alla fase finale degliTre contagiati al covid nella comitiva dei giornalisti italiani al seguito della Nazionale di calcio. Tra loro - si apprende - c'è anche Alberto Rimedio, telecronista Rai delle partite degli azzurri c ...Non sarà Alberto Rimedio a raccontare su Raiuno la finale degli Europei tra Italia e Inghilterra allo stadio Wembley di Londra.