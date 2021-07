Europei calcio 2021, Roberto Mancini: “Ho sempre creduto nella finale, contro l’Inghilterra sarà bellissima” (Di venerdì 9 luglio 2021) Gli Europei di calcio 2021 stanno per concludersi e l’Italia di Roberto Mancini si appresta a scendere in campo per la finalissima contro l’Inghilterra, a caccia di un titolo che manca dal lontano 1968, unico trionfo azzurro nel Vecchio Continente. “Io ci credevo – ha dichiarato il tecnico marchigiano, vero artefice della rinascita di una Nazionale reduce dalla clamorosa mancata qualificazione ai Mondiali 2018 – credo sempre nelle cose positive ma sono stati bravi loro a crederci fino dal primo giorno perchè non era così semplice”. Molto importanti nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) Glidistanno per concludersi e l’Italia disi appresta a scendere in campo per la finalissima, a caccia di un titolo che manca dal lontano 1968, unico trionfo azzurro nel Vecchio Continente. “Io ci credevo – ha dichiarato il tecnico marchigiano, vero artefice della rinascita di una Nazionale reduce dalla clamorosa mancata qualificazione ai Mondiali 2018 – credonelle cose positive ma sono stati bravi loro a crederci fino dal primo giorno perchè non era così semplice”. Molto importanti nel ...

