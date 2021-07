Europei 2021, i precedenti dell’Italia in Finale. Il trionfo (con ripetizione) del 1968, poi solo lacrime (Di venerdì 9 luglio 2021) Alle ore 21.00 di domenica 11 luglio l’Italia giocherà la sua quarta Finale ai Campionati Europei di calcio. L’avversaria degli Azzurri sarà l’Inghilterra. Guardiamo per un momento al passato, allo scopo di ripercorrere tutte le finali disputate dalla Nazionale nel contesto della manifestazione continentale, che in realtà non sono tre, bensì quattro! Già, perché la Finale del 1968 si deve giocare due volte! L’avversaria è la Jugoslavia, che sta vivendo un momento di grazia. Nelle qualificazioni i balcanici sono riusciti nell’impresa di eliminare la Germania Ovest, mentre in semiFinale hanno battuto ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) Alle ore 21.00 di domenica 11 luglio l’Italia giocherà la sua quartaai Campionatidi calcio. L’avversaria degli Azzurri sarà l’Inghilterra. Guardiamo per un momento al passato, allo scopo di ripercorrere tutte le finali disputate dalla Nazionale nel contesto della manifestazione continentale, che in realtà non sono tre, bensì quattro! Già, perché ladelsi deve giocare due volte! L’avversaria è la Jugoslavia, che sta vivendo un momento di grazia. Nelle qualificazioni i balcanici sono riusciti nell’impresa di eliminare la Germania Ovest, mentre in semihanno battuto ...

